30.04 13:16 MIGnews.com

В Эр-Рияде начался суд над "шпионами Моссада"

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В Саудовской Аравии начался судебный процесс над двумя иорданцами, которых обвиняют в шпионаже против королевства и в пользу Израиля. Якобы они прибыли в королевство для сбора информации для Моссада.Как сообщили в понедельник на сайте "Аль-Арабии", обвинения рассматривает Специальный уголовный суд в Эр-Рияде. Кроме того, подданным Хашимитского королевства вменяют заговор с целью совершения теракта во время хаджа мусульман в Мекку в 2014 году и поддержку боевиков террористической группировки "Исламское государство".Остальные подробности дела не приводятся.Наказание за шпионаж в Саудовской Аравии может различаться в разниться от степени опасности и нанесенного нацбезопасности вреда, и может включать от лишения свободы и бичевания плетьми до казни.