В Саудовской Аравии начался судебный процесс над двумя иорданцами, которых обвиняют в шпионаже против королевства и в пользу Израиля. Якобы они прибыли в королевство для сбора информации для Моссада.
Как сообщили в понедельник на сайте "Аль-Арабии", обвинения рассматривает Специальный уголовный суд в Эр-Рияде. Кроме того, подданным Хашимитского королевства вменяют заговор с целью совершения теракта во время хаджа мусульман в Мекку в 2014 году и поддержку боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Остальные подробности дела не приводятся.
Наказание за шпионаж в Саудовской Аравии может различаться в разниться от степени опасности и нанесенного нацбезопасности вреда, и может включать от лишения свободы и бичевания плетьми до казни.