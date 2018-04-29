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The Telegraph обвинила РФ в попытке отравления Дадли 30.04 12:49   MIGnews.com

The Telegraph обвинила РФ в попытке отравления Дадли

Десять лет назад спецслужбы РФ вероятно пытались отравить британца Роберта Дадли, который тогда занимал должность председателя компании ТНК-BP, утверждает экс-сотрудник компании Илья Заславский.

Он сказал, что о попытке отравления ему поведал недавно бывший советник Дадли. По его словам, Дадли в 2008 году вынужденно покинул РФ, т.к. узнал о заговоре спецслужб с целью отравить его "медленно действующим ядом".

Сообщается, что наличие яда в крови Дадли подтвердили лабораторные анализы, а "в Британии были проведены тесты, подтверждающие, что отравление произошло в России".

Заславского рассказал The Telegraph, что попытке отравления предшествовали угрозы убрать Дадли с поста главы ТНК-BP.

Роберт покинул компанию в конце 2008 года после конфликта среди акционеров. Была заключена сделка о покупке ТНК-BP корпорацией "Роснефть", так, BP получила за свою долю более 16 млрд долл. и акции "Роснефти".

На сегодня Дадли является гендиректоров BP, и корпорация BP пока не комментируют утверждения Заславского.

Британское правительство недавно обвинило Россию в покушении семью Скрипалей.
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