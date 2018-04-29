The Telegraph обвинила РФ в попытке отравления Дадли
Десять лет назад спецслужбы РФ вероятно пытались отравить британца Роберта Дадли, который тогда занимал должность председателя компании ТНК-BP, утверждает экс-сотрудник компании Илья Заславский.
Он сказал, что о попытке отравления ему поведал недавно бывший советник Дадли. По его словам, Дадли в 2008 году вынужденно покинул РФ, т.к. узнал о заговоре спецслужб с целью отравить его "медленно действующим ядом".
Сообщается, что наличие яда в крови Дадли подтвердили лабораторные анализы, а "в Британии были проведены тесты, подтверждающие, что отравление произошло в России".
Заславского рассказал The Telegraph, что попытке отравления предшествовали угрозы убрать Дадли с поста главы ТНК-BP.
Роберт покинул компанию в конце 2008 года после конфликта среди акционеров. Была заключена сделка о покупке ТНК-BP корпорацией "Роснефть", так, BP получила за свою долю более 16 млрд долл. и акции "Роснефти".
На сегодня Дадли является гендиректоров BP, и корпорация BP пока не комментируют утверждения Заславского.
Британское правительство недавно обвинило Россию в покушении семью Скрипалей.