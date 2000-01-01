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Двойной теракт ISIS в Кабуле: 25 жертв 30.04 12:34   MIGnews.com

Двойной теракт ISIS в Кабуле: 25 жертв

Утром в понедельник в Кабуле произошел двойной теракт, жертвами которого уже стали более двух десятков человек.

По информации СМИ, сперва террорист-смертник взорвал себя в районе Шаш-Дарак, где расположена афганская штаб-квартира НАТО, а также множество посольств иностранных государств. Второй взрыв сработал спустя некоторое время, его целью стали приехавшие на помощь пострадавшим медики и репортеры.

Как сообщается, в результате случившегося пострадало журналисты множества различных агенств: TOLOnews, 1TV, Al Jazeera и других. Среди погибших - семеро сотрудников СМИ, включая фотографа AFP Ша Мараи.

В целом, по данным полиции, число жертв достигло 25, еще больше 40 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ответственность за случившееся уже взяли на себя боевики террористической группировки ISIS.

Начальник полиции Кабула Дауд Амин утверждает, что район теракта, остается оцеплен, сотрудников всех расположенных здесь учреждений и магазинов эвакуировали.
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