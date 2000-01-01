30.04 12:34 MIGnews.com

Двойной теракт ISIS в Кабуле: 25 жертв

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Утром в понедельник в Кабуле произошел двойной теракт, жертвами которого уже стали более двух десятков человек.По информации СМИ, сперва террорист-смертник взорвал себя в районе Шаш-Дарак, где расположена афганская штаб-квартира НАТО, а также множество посольств иностранных государств. Второй взрыв сработал спустя некоторое время, его целью стали приехавшие на помощь пострадавшим медики и репортеры.Как сообщается, в результате случившегося пострадало журналисты множества различных агенств: TOLOnews, 1TV, Al Jazeera и других. Среди погибших - семеро сотрудников СМИ, включая фотографа AFP Ша Мараи.В целом, по данным полиции, число жертв достигло 25, еще больше 40 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.Ответственность за случившееся уже взяли на себя боевики террористической группировки ISIS.Начальник полиции Кабула Дауд Амин утверждает, что район теракта, остается оцеплен, сотрудников всех расположенных здесь учреждений и магазинов эвакуировали.