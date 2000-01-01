30.04 10:46 MIGnews.com

Появилось новое доказательство уничтожения наемников

In February, Russian mercenaries attacked a US base in #Syria. Hundreds were killed in retaliatory airstrikes. The Kremlin tried to cover up the incident, but we got hold of intercepted recordings in which some of the contract soldiers discussed the encounter. pic.twitter.com/eoQMiXk5sX — On Assignment with Richard Engel (@OARichardEngel) 28 апреля 2018 г.

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