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Появилось новое доказательство уничтожения наемников 30.04 10:46   MIGnews.com

Появилось новое доказательство уничтожения наемников

Американский спецкор Ричард Энгель в своем сюжете показал видео удара по российским наемникам в Сирии, ролик он опубликовал в Twitter.

Сообщается, что сюжет посвящен ликвидации наемников в феврале текущего года. Как известно, об этой же операции ранее уже заявлял новый американский госсекретарь Майк Помпео: "несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты".

Российский лидер Владимир Путин и его окружение продолжают отрицать свое участие в военных конфликтах, но при этом РФ постоянно задействует в них своих наемников.

В сюжете MSNBC есть отрывок перехвата переговоров российских наемников, где те обсуждают потери от удара.

7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство - россияне.

Российские СМИ писали, что в провинции Дейр-эз-Зор россияне-члены ЧВК убиты из-за попытки местных крупных предпринимателей, поддерживающих сирийского лидера Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем союзников США - курдов.



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