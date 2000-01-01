30.04 09:13 MIGnews.com

Израиль купил у США 13 морских пушек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль обратился к Соединенным Штатам с запросом о покупке более дюжины морских пушек, чтобы вооружить ими ракетные катера ВМС ЦАХАЛа. Как сообщили в Американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности, Госдепартамент одобрил продажу Израилю тринадцати 76-мм военно-морских орудий и запасных частей к ним на сумму 440 млн. долларов.Согласно плану, пушки будут установлены на катере "Саар 4,5" и четырех корветах "Саар 6", приобретенных у германской судостроительной компании ThyssenKrupp. Поступить на службу они должны в течение двух ближайших лет."Это улучшит способность Израиля противостоять нынешним и будущим угрозам при защите своих границ и территориальных вод", - сказано в заявлении американского оборонного агентства.Как отмечает "Гаарец", ThyssenKrupp занимается сугубо строительством израильских военных судов, тогда как вопросом их вооружения Еврейское государство займется отдельно.Данная новость стала первой о закупке оружия для боевых кораблей класса "Саар 6" для охраны израильских газодобывающих установок в Средиземном море. Ранее сообщалось, что на них также будут установлены системы ПРО "Железный купол".