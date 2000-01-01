Отец ливанца, пробравшегося в Израиль: он - душевнобольной
Гражданин Ливана, который ранее на этой неделе незаконно пересек границу с Израилем, после чего был арестован в Кирьят-Шмоне, считает себя евреем. Об этом ливанскому телевидению рассказал его отец, утверждая, что его сын – душевнобольной.
Напомним, что вечером в четверг, 27 апреля, жители Кирьят-Шмоны обратили внимание на подозрительного араба, который околачивался около автовокзала. Они вызвали полицейских, которые, прибыв на место происшествия, мужчину допросили, арестовали и передали в руки следователей ШАБАКа.
Его отец утверждает, что ему поступил звонок от израильских спецслужб, которые сообщили об аресте его сына.
"Они сказали мне, что с моим сыном все в порядке, что он в безопасности. Мой сын душевнобольной – он утверждает, что он еврей. Можете себя представить, чтобы нормальный человек мог до такого додуматься?" – сетует отец задержанного нарушителя спокойствия.
До сих до конца остается неизвестным, как он сумел пересечь границу, но уже установлено, что сделал он это в районе общины Маргалиот. Следователям ШАБАКа он сказал, что хочет жить в Израиле, однако действительные его планы остаются неясными.
В связи с этим довольно скандальным происшествием, ЦАХАЛ решил проверить целостность забора на ливано-израильской границе.