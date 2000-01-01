30.04 21:51 MIGnews.com
СМИ: в Лондоне готовятся два теракта
Полиция Великобритании получила сведения о том, что в столице готовятся два теракта.
Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника контртеррористического подразделения.
Отмечается, что шаги предполагаемых злоумышленников в настоящее время внимательно отслеживаются.
"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем", — заявил источник изданию.
В связи с возможными терактами в Лондоне были усилены меры безопасности.
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