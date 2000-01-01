30.04 21:51 MIGnews.com

СМИ: в Лондоне готовятся два теракта

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Полиция Великобритании получила сведения о том, что в столице готовятся два теракта.Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника контртеррористического подразделения.Отмечается, что шаги предполагаемых злоумышленников в настоящее время внимательно отслеживаются."Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем", — заявил источник изданию.В связи с возможными терактами в Лондоне были усилены меры безопасности.