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30.04 21:51   MIGnews.com

СМИ: в Лондоне готовятся два теракта

Полиция Великобритании получила сведения о том, что в столице готовятся два теракта.

Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника контртеррористического подразделения.

Отмечается, что шаги предполагаемых злоумышленников в настоящее время внимательно отслеживаются.

"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем", — заявил источник изданию.

В связи с возможными терактами в Лондоне были усилены меры безопасности.
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