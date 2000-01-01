30.04 20:58 MIGnews.com

Ирак: из рабства ISIS освобождены десятки езидов

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Группа из 36 мужчин, женщин и детей-езидов обрела свободу после трех лет плена у боевиков группировки "Исламское Государство", сообщает Би би си со ссылкой на ООН.Где они содержались и каким образом освободились - бежали сами или кто-то вызволил их из плена, в ООН не сообщают.В организации пояснили, что данное решение было принято для того, чтобы не помешать освобождению езидских пленников в будущем.В настоящий момент они находятся в населенном пункте Дохук, где им оказывается необходимая помощь, в том числе в установлении контактов с родственниками.Отметим, что езиды исповедуют собственную веру с элементами зороастризма и других религий, которую боевики ISIS считают языческой.