30.04 23:14 MIGnews.com

Эдвард Сноуден награжден премией за вклад в свободу слова

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил премию имени Карла фон Осецкого от ПЕН-клуба за вклад в защиту свободы слова. Об этом сообщается на сайте организации.Награду Сноуден получил из рук председателя правления и генерального секретаря норвежского ПЕН-клуба Вильяма Нюгора и Хаге Ньют Нури. Церемония вручения премии прошла в одной из московских гостиниц 21 апреля, однако известно об этом стало лишь 29 апреля."Я благодарен за поддержку норвежского ПЕН-клуба", — сказал Сноуден.