30.04 18:20 MIGnews.com
В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала
В Турции убили владельца иранской спутниковой телесети Саида Каримиана. Об этом пишет издание Hurriyet Daily News в воскресенье, 30 апреля.
Инцидент произошел накануне вечером на севере Стамбула. Сообщается, что глава иранского телеканала вместе со своим деловым пратнером из Кувейта ехал в машине в момент нападения.
По данным издания дорогу перегородил черный джип.
Из машины вышли люди в масках и открыли огонь по автомобилю Саида Каримиана. Владелец, который является гражданином Великобритании скончался на месте.
Партнер Каримиана был госпитализирован.
По предварительной информации, убийство может быть связано с финансовыми проблемами бизнесмена.
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