30.04 18:20 MIGnews.com

В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала

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В Турции убили владельца иранской спутниковой телесети Саида Каримиана. Об этом пишет издание Hurriyet Daily News в воскресенье, 30 апреля.Инцидент произошел накануне вечером на севере Стамбула. Сообщается, что глава иранского телеканала вместе со своим деловым пратнером из Кувейта ехал в машине в момент нападения.По данным издания дорогу перегородил черный джип.Из машины вышли люди в масках и открыли огонь по автомобилю Саида Каримиана. Владелец, который является гражданином Великобритании скончался на месте.Партнер Каримиана был госпитализирован.По предварительной информации, убийство может быть связано с финансовыми проблемами бизнесмена.