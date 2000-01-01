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В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала

В Турции убили владельца иранской спутниковой телесети Саида Каримиана. Об этом пишет издание Hurriyet Daily News в воскресенье, 30 апреля.

Инцидент произошел накануне вечером на севере Стамбула. Сообщается, что глава иранского телеканала вместе со своим деловым пратнером из Кувейта ехал в машине в момент нападения.

По данным издания дорогу перегородил черный джип.

Из машины вышли люди в масках и открыли огонь по автомобилю Саида Каримиана. Владелец, который является гражданином Великобритании скончался на месте.

Партнер Каримиана был госпитализирован.

По предварительной информации, убийство может быть связано с финансовыми проблемами бизнесмена.
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