30.04 15:51 MIGnews.com

Глава генштаба Ирака поклялся освободить Мосул в мае

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Глава генштаба Ирака генерал-лейтенант Усман аль-Ганми заявил, что освобождение Мосула от боевиков террористической организации "Исламское Государство", известная как ISIS, завершится в мае."Битва за Мосул должна быть окончена в течение трех недель" – цитирует слова генерала газета "Ас-Сабах".По словам Усамана аль-Ганми под контролем ISIS в настоящее время остается менее половины (35%) территории западного Мосула.Напомним, операция по освобождению Мосула началась в октябре прошлого года. С воздуха иракскую армию поддерживает международная коалиция во главе с США.