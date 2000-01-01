01.05 08:16 MIGnews.com

Минтранс опубликовал правила безопасных полетов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В преддверии Дня Независимости Минтранс Израиля опубликовал предупреждение касательно использования мультикоптеров (дронов) и авиамоделей во время воздушных парадов ВВС Израиля. Запуск БПЛА является опасным для жизни людей, - предупреждает (УГА), и напоминает о запрете на запуск мультикоптеров во время салютов, а также в прибрежных районах.Напомним, что правила обязывают владельцев дронов поддерживать постоянный визуальный контакт с аппаратом и определяют максимальное расстояние над поверхностью земли – 50 метров. Запуск возможен на расстоянии как минимум 2 км от взлетно-посадочных полос аэропортов и самолетов, находящихся в воздухе.Запрещается запускать БПЛА рядом с жилыми зданиями или в местах скопления людей. Предписание гласит, что следует отдалиться на расстояние как минимум 250 метров от жилой застройки.