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Минтранс опубликовал правила безопасных полетов | Фото: Thinkstock01.05 08:16   MIGnews.com

Минтранс опубликовал правила безопасных полетов

В преддверии Дня Независимости Минтранс Израиля опубликовал предупреждение касательно использования мультикоптеров (дронов) и авиамоделей во время воздушных парадов ВВС Израиля. Запуск БПЛА является опасным для жизни людей, - предупреждает (УГА), и напоминает о запрете на запуск мультикоптеров во время салютов, а также в прибрежных районах.

Напомним, что правила обязывают владельцев дронов поддерживать постоянный визуальный контакт с аппаратом и определяют максимальное расстояние над поверхностью земли – 50 метров. Запуск возможен на расстоянии как минимум 2 км от взлетно-посадочных полос аэропортов и самолетов, находящихся в воздухе.

Запрещается запускать БПЛА рядом с жилыми зданиями или в местах скопления людей. Предписание гласит, что следует отдалиться на расстояние как минимум 250 метров от жилой застройки.
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