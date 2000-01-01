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Самый знаменитый израильский маньяк показал пенис дантистке | Фото: Thinkstock30.04 13:01   MIGnews.com

Самый знаменитый израильский маньяк показал пенис дантистке

Самый знаменитый насильник Израиля, Бени Села, снова оказался в центре внимания прессы.

Села был приговорен в 2000 году к 35 годам лишения свободы за 35 случаев изнасилований и сексуальных нападений.

В ноябре 2006 года Селе удалось сбежать из здания суда Тель-Авива. Он перелез в наручниках через забор высотой более двух метров, по верху которого идет колючая проволока. Селу поймали через две недели на угнанной машине по дороге в Нагарию.

На прошлой неделе Села пошел лечить зубы в тюремной поликлинике. Он показал свой пенис женщине - зубному врачу. за это Селе дали еще шесть месяцев тюрьмы.
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