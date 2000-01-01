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Государство закрыло палестинцам вход в Израиль на праздники | Фото: Chris Yunker/Flickr30.04 11:57   MIGnews.com

Палестинцам закрыли вход в Израиль на праздники

В ночь на воскресенье, 30 апреля, Израиль объявил о закрытии сектора Газа, Иудеи и Самарии, чтобы граждане могли спокойно отметить два крупных праздника – День памяти павших солдат (Йом Ха-Зикарон) и День Независимости (Йом ха-Ацмаут).

Ставшее уже привычным явлением закрытие пропускных пунктов вступает в силу с субботы на воскресенье и завершается в ночь на среду.

Данная мера была предпринята во избежание терактов со стороны палестинцев в праздничный период. Исключениями могут считаться только гуманитарные и прочие экстренные случаи.

Кроме того, в субботу израильские силы безопасности арестовали четырех жителей территорий, которых подозревают стрельбе и кидании самодельной бомбы у военной заставы около Тулькарема. Во время допроса оказалось, что они при себе имеют также самодельное оружие.
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