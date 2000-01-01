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30.04 10:06   MIGnews.com

Беэр-Шева: похититель смартфона чуть не убил студента

Суд в Беэр-Шеве продлил на шесть дней срок предварительного содержания под стражей обитателя города, намеренно сбившего машиной студента университета Бен-Гурион.

Студент разместил в портале Яд Шния объявление о продаже смартфона. “Покупатель” назначил с ним встречу. Во время встречи он взял у студента телефон, сел в свою машину, и намеревался сбежать.

Студент попытался преградить ему дорогу - но был сбит и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Сорока.

Подозреваемый в наезде был арестован на следующий день.
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