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Авиакрушение на Кубе: Упал самолет с военными | Фото: Thinkstock30.04 01:26   MIGnews.com

Авиакрушение на Кубе: Упал самолет с военными

На Кубе разбился самолет Ан-26 авиакомпании Aerogaviota. Первоначально сообщалось, что самолет компании Aerogaviota перевозил до 39 пассажиров, однако по уточненной информации на его борту находились 8 военнослужащих Министерства Революционных вооруженных сил Кубы.

Катастрофа произошла в западной части острова, в провинции Пинар-дель-Рио. Обломки самолета были обнаружены в туристической зоне Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль в 80 км от Гаваны.

"Утром 29 апреля произошел печальный инцидент. Самолет Ан-26, принадлежавший Революционным вооруженным силам Кубы и вылетевший из аэропорта города Баракоа, врезался в гору и потерпел крушение в провинции Артемиса", — заявили в ведомстве.
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