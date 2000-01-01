30.04 01:26 MIGnews.com

Авиакрушение на Кубе: Упал самолет с военными

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На Кубе разбился самолет Ан-26 авиакомпании Aerogaviota. Первоначально сообщалось, что самолет компании Aerogaviota перевозил до 39 пассажиров, однако по уточненной информации на его борту находились 8 военнослужащих Министерства Революционных вооруженных сил Кубы.Катастрофа произошла в западной части острова, в провинции Пинар-дель-Рио. Обломки самолета были обнаружены в туристической зоне Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль в 80 км от Гаваны."Утром 29 апреля произошел печальный инцидент. Самолет Ан-26, принадлежавший Революционным вооруженным силам Кубы и вылетевший из аэропорта города Баракоа, врезался в гору и потерпел крушение в провинции Артемиса", — заявили в ведомстве.