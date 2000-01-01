30.03 08:55 MIGnews.com

ЦАХАЛ открыл огонь по нарушителям границы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Силы ЦАХАЛа открыли огонь по двум подозреваемым у границы Газы с Израилем. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа в пятницу, 30 марта.В течение ночи палестинцы находились у забора с южной стороны Газы, активность мужчин вызвала подозрение у солдат. В итоге ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по этому району.Один из палестинцев был убит в результате инцидента.Скорее всего, арабы хотели незаконно проникнуть на территорию Израиля.