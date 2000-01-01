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ЦАХАЛ открыл огонь по нарушителям границы 30.03 08:55   MIGnews.com

ЦАХАЛ открыл огонь по нарушителям границы

Силы ЦАХАЛа открыли огонь по двум подозреваемым у границы Газы с Израилем. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа в пятницу, 30 марта.

В течение ночи палестинцы находились у забора с южной стороны Газы, активность мужчин вызвала подозрение у солдат. В итоге ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по этому району.

Один из палестинцев был убит в результате инцидента.

Скорее всего, арабы хотели незаконно проникнуть на территорию Израиля.
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