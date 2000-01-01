30.03 08:32 MIGnews.com
Таиланд: в загоревшемся на ходу автобусе сгорели 20 человек
В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе заживо сгорели 20 человек. Инцидент произошел в тайской провинции Так в пятницу утром, 30 марта.
Об этом сообщает Radio Pakistan на своей странице в Twitter.
Уточняется, что при пожаре погибли прибывшие из Мьянмы в Таиланд рабочие-нелегалы.
В общей сложности в автобусе находилось 47 человек.
По словам пострадавших в пожаре, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса. Из-за этого пассажиры не могли выбраться наружу.
Водитель успел остановить транспорт благодаря чему, ему, его жене и напарнику и остальным пассажирам удалось покинуть автобус.
На данный момент полиция выясняет причины инцидента.
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