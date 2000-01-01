Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Таиланд: в загоревшемся на ходу автобусе сгорели 20 человек30.03 08:32   MIGnews.com

Таиланд: в загоревшемся на ходу автобусе сгорели 20 человек

В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе заживо сгорели 20 человек. Инцидент произошел в тайской провинции Так в пятницу утром, 30 марта.

Об этом сообщает Radio Pakistan на своей странице в Twitter.

Уточняется, что при пожаре погибли прибывшие из Мьянмы в Таиланд рабочие-нелегалы.

В общей сложности в автобусе находилось 47 человек.

По словам пострадавших в пожаре, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса. Из-за этого пассажиры не могли выбраться наружу.

Водитель успел остановить транспорт благодаря чему, ему, его жене и напарнику и остальным пассажирам удалось покинуть автобус.

На данный момент полиция выясняет причины инцидента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:50
Гутерриш рассказал, что спровоцирует начало холодной войны
09:42
Гринблатт: ХАМАС поощряет "враждебный марш"
08:55
ЦАХАЛ открыл огонь по нарушителям границы
08:35
Маккаби вылетает из Евролиги
07:11
"Нет никакого сомнения, Иерусалим – столица Израиля"
06:37
Корпорация Denso открывает исследовательский центр в Израиле
05:27
Израильтян ожидает повышение цен на бензин
04:02
В Амазонии нашли следы ранее неведомых поселений
03:34
Меган Маркл не хочет видеть родственников на своей свадьбе
02:14
Ограбление в Хаттон-Гарден на £13.7 млн: новый арест
01:23
В США жестокий преступник скрылся от полиции на такси
23:37
Netflix составил рейтинг самых страшных фильмов
21:48
Оправдан бывший глава профсоюзов порта Ашдода
20:47
Эдельштейн угрожает бойкотировать церемонию зажжения факелов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus