30.03 08:32 MIGnews.com

Таиланд: в загоревшемся на ходу автобусе сгорели 20 человек

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В Таиланде в загоревшемся на ходу автобусе заживо сгорели 20 человек. Инцидент произошел в тайской провинции Так в пятницу утром, 30 марта.Об этом сообщает Radio Pakistan на своей странице в Twitter.Уточняется, что при пожаре погибли прибывшие из Мьянмы в Таиланд рабочие-нелегалы.В общей сложности в автобусе находилось 47 человек.По словам пострадавших в пожаре, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса. Из-за этого пассажиры не могли выбраться наружу.Водитель успел остановить транспорт благодаря чему, ему, его жене и напарнику и остальным пассажирам удалось покинуть автобус.На данный момент полиция выясняет причины инцидента.