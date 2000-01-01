31.03 07:12 MIGnews.com

В Сирии погибли солдаты США и Великобритании

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В результате детонации самодельного взрывного устройства в Сирии двое военнослужащих возглавляемой США международной коалиции погибли и еще пятеро были ранены. Инцидент произошел ночью в четверг, 29 марта, в городе Манбидж на севере страны.Данную информацию днем позже подтвердили в Пентагоне и министерстве обороны Великобритании. Как известно, британский солдат был прикреплен к американским войскам. Остальных пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи."Начато расследование с целью выяснить, кто несет ответственность за произошедшее. У нас есть первоначальные версии, однако мы не будем их высказывать до завершения расследования", - цитирует ABC представителя Пентагона полковника Райана Диллона.Целью атаки стали участники антитеррористической операции "Непоколебимая поддержка" международной коалиции в Сирии и Ираке. Это стали первые потери коалиции с начала года.