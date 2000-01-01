Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Сирии погибли солдаты США и Великобритании | Фото: The U.S. Army/Flickr31.03 07:12   MIGnews.com

В Сирии погибли солдаты США и Великобритании

В результате детонации самодельного взрывного устройства в Сирии двое военнослужащих возглавляемой США международной коалиции погибли и еще пятеро были ранены. Инцидент произошел ночью в четверг, 29 марта, в городе Манбидж на севере страны.

Данную информацию днем позже подтвердили в Пентагоне и министерстве обороны Великобритании. Как известно, британский солдат был прикреплен к американским войскам. Остальных пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

"Начато расследование с целью выяснить, кто несет ответственность за произошедшее. У нас есть первоначальные версии, однако мы не будем их высказывать до завершения расследования", - цитирует ABC представителя Пентагона полковника Райана Диллона.

Целью атаки стали участники антитеррористической операции "Непоколебимая поддержка" международной коалиции в Сирии и Ираке. Это стали первые потери коалиции с начала года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:49
Генсек ООН - за "независимое" расследование смертей в Газе
06:44
Заместитель Лаврова встретился с одним из главарей ХАМАСа
05:22
Playboy удалили из Facebook из-за скандала
04:32
В Казахстане запретят майнинг криптовалюты
03:39
Арнольда Шварценеггера прооперировали на сердце
02:26
Ученые рассказали, почему люди хрустят пальцами
01:27
Бен Аффлек сделал татуировку и врал, что она ненастоящая
00:55
Стюардессы Cathay Pacific смогут носить штаны
22:15
Найдена гора, величие которой, покоится в земле
21:47
Спящие счета
21:19
В Ливане разогнали митинг солидарных с палестинцами
20:31
По солдатам ЦАХАЛа открыли огонь из Газы
20:27
800 юношей и девушек – на сионистском съезде в Офакиме
20:01
В Кремле назвали пострадавших палестинцев "невинными"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus