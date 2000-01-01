30.03 21:19 MIGnews.com

В Ливане разогнали митинг солидарных с палестинцами

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Ливанская армия сумела предотвратить провокацию со стороны группы демонстрантов, которые решили организовать акцию в знак солидарности с палестинским "Маршем возвращения", начавшимся сегодня на границе между Израилем и сектором Газа.Как сообщает 10-ый канал, 30 марта нескольких десятков собравшихся в Ливане протестующих с палестинскими флагами направились в сторону границы с Еврейским государством. Однако по пути к расположенному на севере Израиля городу Авивим их намерениям не суждено было сбыться.Прежде, чем им удалось достичь пограничного забора, в районе ливанское деревни Марун аль-Рас протестующих встретили ливанские военные и разогнали демонстрацию.