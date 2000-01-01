30.03 20:27 MIGnews.com

800 юношей и девушек – на сионистском съезде в Офакиме

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В течение двух дней ребята получили массу знаний и ярких впечатлений. Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль подготовил для них комплексную учебно-воспитательную программу о сионизме, экологии и истории Израиля, с применением творческих подходов и современных игровых, квестовых методик. Всеизраильский Сионистский Конгресс, объединяющий все молодежные движения, становится в последние годы событием национального значения.Город Офаким принимал на прошлой неделе юношей и девушек со всей страны. Здесь проходил Всеизраильский Сионистский Конгресс – ежегодный съезд всех молодежных движений, который проводится уже 37-й год подряд. В этом году съезд проходил под знаком 120 лет Первого Сионистского Конгресса и, конечно же, 70-летия независимости Израиля.В работе съезда приняло участие 800 юношей и девушек – представители школ и ученических советов, воспитанники молодежных движений и активисты молодежных организаций, волонтеры и допризывники с курсов военной подготовки.Организатором съезда выступает Сионистский Совет Израиля. В подготовке помимо ЕНФ-ККЛ принимали участие также министерство образования, Всемирная Сионистская Организация, министерства и ведомства, муниципалитет города Офаким.На открытии съезда выступил спикер Кнессета Юлий Эдельштейн."120 лет назад Теодор Герцль сказал, что сионизм это недостижимый идеал, и нам придется много поработать в поте лица, чтобы к нему приблизится, - сказал председатель израильского парламента, обращаясь к собравшимся. – Каждый, кто защищает позиции Израиля в социальных сетях, кто вносит вклад в экономику государства, промышленность, социальное строительство, кто занимается волонтерской деятельностью, повторяет подвиг первых поселенцев-сионистов, которые осушали болота и строили дома. Я надеюсь, что каждый из вас продолжить вносить свой вклад на благо общества. Каждый по-своему. Как и сионисты-первопроходцы", - заявил он.В торжественной церемонии открытия съезда, помимо спикера Кнессета, принимали участие председатель ВСО Авраам Дувдевани, председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар, первый заместитель председателя ВСО Яков Хагуэль, председатель Сионистского Совета Израиля Игаль Биби, главный офицер по вопросам образования ЦАХАЛа подполковник Цвика Фарайзен, мэр Офакима Ицик Данино.Председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар, в свою очередь, отметил: "Сегодня настала ваша очередь писать историю. Можно начинать прямо сегодня. Не дожидаясь службы в армии или окончания школы. Каждый из вас может по-своему приносить пользу обществу. Вы можете уже сегодня начать рисовать лицо будущего государства Израиль, а ЕНФ-ККЛ всегда будет рядом, всегда в вашем распоряжении. Мы всегда поддерживали каждого, у кого была мечта, кто дерзал и добивался своего. В нашей прекрасной стране. Задолго до провозглашения ее независимости".