30.03 12:50 MIGnews.com
Турция: жуткая авария с участием автобуса
По меньшей мере, 17 человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Об этом сообщает издание Haberturk в пятницу, 30 марта.
Также 38 человек получили ранения. Инцидент произошел в районе Ыгдыр.
Отмечается, что автобус врезался в столб, после чего загорелся.
Уточняется, что в автобусе находились нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана. Они пытались въехать в Турцию без соответствующих разрешений.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Водителя автобуса задержали.
Полиция проводит расследование по факту инцидента.
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