30.03 12:50 MIGnews.com

Турция: жуткая авария с участием автобуса

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По меньшей мере, 17 человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Об этом сообщает издание Haberturk в пятницу, 30 марта.Также 38 человек получили ранения. Инцидент произошел в районе Ыгдыр.Отмечается, что автобус врезался в столб, после чего загорелся.Уточняется, что в автобусе находились нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана. Они пытались въехать в Турцию без соответствующих разрешений.Пострадавших госпитализировали в больницу. Водителя автобуса задержали.Полиция проводит расследование по факту инцидента.