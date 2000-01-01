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30.03 12:50   MIGnews.com

Турция: жуткая авария с участием автобуса

По меньшей мере, 17 человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Об этом сообщает издание Haberturk в пятницу, 30 марта.

Также 38 человек получили ранения. Инцидент произошел в районе Ыгдыр.

Отмечается, что автобус врезался в столб, после чего загорелся.

Уточняется, что в автобусе находились нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана. Они пытались въехать в Турцию без соответствующих разрешений.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Водителя автобуса задержали.

Полиция проводит расследование по факту инцидента.
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