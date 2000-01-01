Юлия Скрипаль уже ест и пьет

Отравленная в британском Солсбери 33-летняя Юлия поправляется на глаза, а вот ее отец еще плох, он находится в критическом состоянии в больнице.
Сообщается, что по мере того как г-жа Скрипаль продолжает свое выздоровление, власти надеются, что она совсем скоро сможет дать несколько комментариев и разъяснения по поводу инцидента, передает ТК Sky News.
Директор больницы доктор Кристин Бланшард заявила, что, несмотря на то, что состояние Юлии улучшилось, она продолжает получать медицинскую экспертную помощь.
Как известно, 4 марта была отравлена семья Скрипалей. Британские власти утверждают, что к отравлению веществом А234 причастны российские агенты, естественно, Россия отрицает все обвинения.