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Крушение воздушного шара в Австралии: пострадали 11 человек 30.03 10:44   MIGnews.com

Крушение воздушного шара в Австралии: пострадали 11 человек

Утром в пятницу, 30 марта, в Австралии в районе Хантер-Вэлли упал воздушный шар, на борту которого были люди.

Сообщатся, в клинику Cessnock доставили 11 человек, все они получили травмы различной степени тяжести. В материале Sidney Morning Heral говорится, что у нескольких пострадавших поврежден позвоночник.

Но медики утверждают, что полученные травмы не угрожают жизни. Правоохранители сейчас выясняют причины падения шара в Охотничьей долине. Инспектор Хантер-Вэлли Роб Пост сказал, что Бюро по безопасности транспорта Австралии проведет расследование, пишет Sidney Morning Herald.

Директор Balloon Aloft, владеющий Balloon Safaris Мэтт Скайф сказал, что была "твердая посадка". Пилот из-за тумана решил посадить судно на полчаса раньше, но не рассчитал траекторию из-за плохой видимости и зацепил пару деревьев.
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