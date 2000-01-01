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Адвокат готов отозвать апелляцию по `делу Азарии` 30.03 10:02   MIGnews.com

Адвокат готов отозвать апелляцию по "делу Азарии"

Адвокат "хевронского солдата" Эльора Азарии обратился к военной прокуратуре с просьбой начать переговоры по делу его подзащитного, которого приговорили к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство обезоруженного террориста в марте прошлого года.

Цель Йорама Шефтеля – добиться взаимной отмены апелляций, поданных в военный трибунал защитой и обвинением, слушания по которым были назначены на май. Напомним, что прокуроры выразили недовольство, на их взгляд, слишком мягким приговором и объявили готовность добиваться усиления наказания.

Письмо Шефтеля к прокурору Моше Исраэлю опубликовала 30 марта газета "Йедиот Ахронот".

"Учитывая неоднократные заявления представителей военная прокуратура в СМИ о значительном смягчении наказания Азарии в случае аннулированной апелляции, мы готовы ее отозвать при условии, что такова возможность действительно имеет место быть. Мы этого ждем", - пишет адвокат сержанта Азарии.
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