30.03 22:12 MIGnews.com

Полиция разминировала взрывчатку в Яффо: никто не пострадал

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Полиция Израиля сообщила в четверг вечером, 30 марта, что взрывное устройство было обнаружено возле коммерческой зоны в Яффо.Отряд саперов был вызван на дорогу Бен-Цви недалеко от популярной туристической зоны с многочисленными ресторанами.Полиция смогла успешно разминировать устройство и продолжает обыскивать этот район на предмет других взрывных устройств.Власти открыли расследование инцидента. Детали происшествия уточняются.