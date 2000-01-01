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30.03 22:12   MIGnews.com

Полиция разминировала взрывчатку в Яффо: никто не пострадал

Полиция Израиля сообщила в четверг вечером, 30 марта, что взрывное устройство было обнаружено возле коммерческой зоны в Яффо.

Отряд саперов был вызван на дорогу Бен-Цви недалеко от популярной туристической зоны с многочисленными ресторанами.

Полиция смогла успешно разминировать устройство и продолжает обыскивать этот район на предмет других взрывных устройств.

Власти открыли расследование инцидента. Детали происшествия уточняются.
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