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Француза судили за домогательство к цыпленку | Фото: Thinkstock30.03 21:52   MIGnews.com

Француза судили за домогательство к цыпленку

Француз получил трехмесячный условный тюремный срок после того, как его поймали с поличным когда он сексуально атаковал одного из своих цыплят.

Мужчина из города Сент-Этьен-дю-Руврей был пойман женой и дочерью, когда он сексуально атаковал цыпленка.

Согласно местному веб-сайту Normandie Actu, у жены были свои подозрения, что мужчина не в порядке после того, как его младшая дочь сказала ей, что она уже поймала его в компрометирующем положении с цыпленком.

Мать и старшая дочь подождали, пока он останется один в гараже, чтобы поймать его на месте преступления.

Когда они вошли, они обнаружили, что он стоит со спущенными брюками и занимается сексуальным актом с птицей. У шокированной женщины сразу началась рвота, как сообщили на суде.

Суд Руана признал 59-летнего мужчину виновным в "сексуальном домогательстве к домашнему животному", приговорив его к трехмесячному сроку лишения свободы.

Прокуроры попросили суд отправить его в тюрьму, чтобы он "понимал серьезность" того, что он сделал. Ему также запретили владеть домашними животными.

"Мой клиент, очевидно, полон стыда, и с тех пор супружеская пара развелась", - сказал адвокат мужчины газете Le Parisien.

Агентство по защите животных изъяло семь цыплят и козу семьи, когда были предъявлены обвинения.
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