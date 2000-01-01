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Боевики ISIS ответственны за двойной теракт в Дамаске 30.03 21:20   MIGnews.com

Боевики ISIS ответственны за двойной теракт в Дамаске

Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность в четверг, 30 марта, за два теракта, проведенных террористами-смертниками, в результате которых 15 марта в Дамаске погибли, по меньшей мере, 31 человек.

Террористическая группировка заявила об ответственности в своей еженедельной онлайн-газете "аль-Набаа".

Первый террорист-смертник взорвался во Дворце Юстиции Дамаска. Второй взрыв прогремел в Дамаске после того, как второй террорист-смертник взорвал себя в ресторане в районе Рабве.

Специальный посланник Организации Объединенных Наций в Сирии Стаффан де Мистура осудил смертоносные взрывы, совершенные террористами-смертниками в Дамаске в среду, 15 марта, заявив, что теракты были направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры.
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