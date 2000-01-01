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Германия депортировала 10 потенциальных террористов | Фото: Thinkstock30.03 19:56   MIGnews.com

Германия депортировала 10 потенциальных террористов

Германия с января депортировала 10 потенциальных террористов в рамках более жесткого подхода к ищущим убежища после того, как один из них убил 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине, как сообщили источники в четверг, 30 марта.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер и другие высокопоставленные чиновники настаивают на скорейшей депортации лиц, которым отказано в убежище, в то время как они работают с Марокко, Тунисом и другими странами для ускорения процесса репатриации.

Гражданин Туниса Анис Амри, сторонник террористической группировки "Исламское Государство" , также известной как ISIS, протаранил грузовиком рождественскую ярмарку в Берлине в декабре после отказа в предоставлении убежища. Через несколько дней он был застрелен итальянской полицией.

Вскоре после этого инцидента Объединенный центр по предотвращению терроризма Германии (GTAZ) рассмотрел открытые дела всех других "потенциальных нападавших", таких как Амри, сообщили источники.
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