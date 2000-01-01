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Суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании дочери | Фото: Thinkstock30.03 19:22   MIGnews.com

Суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании дочери

Судья магистрата Иерусалима оправдал мужчину, обвиняемого в неоднократном изнасиловании его дочери, ссылаясь на ненадежные показания и возможный сговор с матерью и тетей дочери после сложного развода.

Обвиняемому, которому исполнилось 50 лет, впервые было предъявлено обвинение в совершении преступления в 2011 году. Через год он подал иск в отношении жены за якобы имевшие место случаи домашнего насилия. Дочь пары, которой сейчас исполнилось 30 лет, утверждает, что ее отец несколько раз изнасиловал ее в возрасте от 12 до 16 лет.

Кроме того, сестра его бывшей жены утверждала, что он жестоко обращался с ней два десятилетия назад. Этот человек никогда не был арестован. В среду его адвокат посчитал оправдание давно ожидаемым, заявив: "Явление ложных обвинений - это зло, с которым нужно бороться".
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