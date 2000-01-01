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В Италии арестованы пособники ISIS из Косово | Фото: Thinkstock30.03 18:55   MIGnews.com

В Италии арестованы пособники ISIS из Косово

Итальянская полиция арестовала трех косоваров, симпатизирующих террористической группировке "Исламское Государство", также известной как ISIS, в четверг, 30 марта, по подозрению в работе на ячейку джихадистов, которая обсуждала взрыва исторического моста Риальто в Венеции.

Также был задержан несовершеннолетний из Косово, чтобы помешать ему вмешаться в расследование, как сообщили в полиции. У всех задержанных были документы, позволяющие им легально жить в Италии.

Трое других косоваров также находятся под следствием по поводу их связей с арестованными, как сообщил главный прокурор Венеции Адельчи Д'Ипполито на пресс-конференции в прямом эфире.

Полиция контролировала группу с прошлого года. Они отслеживали их телефоны, прослушивали их квартиры и следили за их онлайн-коммуникациями, и то, что было обнаружено полицией", было "тревожным", сказал Д'Ипполито.
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