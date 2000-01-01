30.03 18:23 MIGnews.com

Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дважды оконфузился во время Европейского конгресса народной партии на Мальте.Как сообщают СМИ, одним из конфузов стало то, что политик запутался, какую страну он представляет.Вторым – Саакашвили сел за стол, на котором располагалась именная табличка лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума. То, что место предназначалось для другого политика, экс-губернатора Одесской области ничуть не смутило.Украинское издание "Обозреватель" в свою очередь выяснило, что это не единственный конфуз на мальтийском конгрессе, главным героем которого стал Саакашвили. Оказалось, что украинский политик зарегистрировался для участия в мероприятии как лидер грузинской партии "Единое национальное движение". При этом отметим, что в Грузии в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.