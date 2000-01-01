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фото из соцсети 30.03 18:23   MIGnews.com

Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дважды оконфузился во время Европейского конгресса народной партии на Мальте.

Как сообщают СМИ, одним из конфузов стало то, что политик запутался, какую страну он представляет.

Вторым – Саакашвили сел за стол, на котором располагалась именная табличка лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума. То, что место предназначалось для другого политика, экс-губернатора Одесской области ничуть не смутило.

Украинское издание "Обозреватель" в свою очередь выяснило, что это не единственный конфуз на мальтийском конгрессе, главным героем которого стал Саакашвили. Оказалось, что украинский политик зарегистрировался для участия в мероприятии как лидер грузинской партии "Единое национальное движение". При этом отметим, что в Грузии в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.


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