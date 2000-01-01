30.03 11:14 MIGnews.com
Меир Гольдштейн отрезал голову жене: я услышал голос свыше
Разрешено к публикации имя мужчины, убившего 29 марта в Тверии жену, и затем отрезавшего ей глову.
Речь идет о 34-летнем Меире Гольдштейне..
Следователи называют убийство одним из самых тяжелых и шокирующих в истории Израиля.
Гольдштейн вчера пришел в квартиру бывшей жены, Адели, жестоко убил ее, отрезал голову и поджег квартиру.
Сегодня окружной суд в Нацерете продлил срок предварительного содержания Гольдштейна под стражей.
На суде подозреваемый сообщил: "Голос свыше сказал мне, что делать". Он также сказал, что через восемь дней “случится чудо” после которого он сможет рассказать, почему совершил убийство.
Четыре года назад Гольдштейн был госпитализирован в психиатрической клинике. В настоящий момент, однако, у него не наблюдается никаких признаков психического расстройства.
Адвокат Гольдштейна, Эфраим Дамари, настаивает на том, чтобы для его клиента провели психиатрическую экспертизу и утверждает, что тот “не связан с реальностью”.
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