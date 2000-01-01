30.01 15:34 MIGnews.com

Россия и Венесуэла не проведут совместные военные учения

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Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил, что речи о совместных учениях РФ и Венесуэлы не идет. Тем не менее, Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Боливарианской республики.По его словам, военно-техническое сотрудничество с Каракасом осуществляется в соответствии с межправительственным Соглашением от 2001 года. Российские военные специалисты находятся в этой стране для выполнения обязательств по ремонту и обслуживанию ранее поставленной военной техники, пишут СМИ.В самой Венесуэле планируют провести 15-16 февраля первые в 2020 году военные учения с участием всех вооруженных сил.