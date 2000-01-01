30.01 12:25 MIGnews.com

Рейсы в Китай со всего мира отменяют из-за коронавируса

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Число международных авиакомпаний, приостановивших авиасообщение с Китаем, стремительно увеличивается.Кроме того, из-за отмены китайскими туристами поездок за рубеж, авиаперевозчики вынуждены были отказаться на время и от транзитных маршрутов.Так, авиакомпании массово отменяют полеты в Ухань, откуда и началось распространение эпидемии смертоносного коронавируса, но с 23 января власти КНР и сами приостановили работу аэропорта и вокзалов города.Некоторые страны, в числе которых Грузия и Казахстан, решили полностью ограничить пока авиасообщение с КНР. Так, агентство гражданской авиации Грузии объявило, что ограничения на полеты будут действовать до конца зимнего навигационного сезона (29 марта).Между Грузией и Китаем три раза в неделю осуществляются регулярные прямые рейсы по маршруту Тбилиси-Урумчи. А Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам КНР и с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение между странами.О приостановке полетов в Китай в среду сообщила и авиакомпания British Airways. Кроме того, финская компания Finnair отменила несколько рейсов в КНР.В свою очередь китайская авиакомпания Nine Air отменила один и может отменить второй авиарейс между Владивостоком и городом Иу в Китае. На прошлой неделе другая авиакомпания Nord Star приостановила перевозки российских туристов в Санью (Китай).Целесообразность введения временного запрета на все полеты из Китая в Соединенные Штаты в связи со вспышкой пневмонии рассматривает администрация США, сообщил 28 января телеканал CNBC ссылкой на собственные источники. По их данным, представителей крупнейших американских авиакомпаний во вторник вызвали в Белый дом и предупредили, что один из вариантов, находящихся на рассмотрении администрации президента Дональда Трампа, предусматривает запрет на все авиарейсы из КНР.По данным газеты El Periodico, испанская авиакомпания Iberia также рассматривает возможность приостановить прямые рейсы в Шанхай.