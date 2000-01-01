30.01 09:16 MIGnews.com

Воронеж: госпитализация с подозрением на коронавирус

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В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус.На записи видно, что пациент находится в специальном боксе, а медики - в спецодежде и противогазах.Предположительно, в больницу направлена местная жительница 55 лет. Женщина недавно посещала Китай, а на обратном рейсе у нее появились кашель и насморк.С подозрением на коронавирус в стационар направлен еще один житель Воронежа, обратившийся к врачам с признаками гриппа.