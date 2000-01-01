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El Al прекратил полеты в Китай 30.01 08:30   MIGnews.com

El Al прекратил полеты в Китай

Израильская авиакомпания El Al сообщила, что прекращает полеты в Китай.

Причиной является эпидемия коронавируса в Китае, от которой уже умерли 170 человек.

Предполагается, что работники компании отказываются от полетов в Китай.

Сотрудники таможенной службы Израиля в аэропорту Бен-Гуриона отказались проверять пассажиров, прибывающих из Китая, из-за страха получить смертельный коронавирус.

Сотрудники аэропорта утверждают, что не имеют надлежащего оборудования, потому во время проверок могут подвергнуть опасности себя и своих близких.

В заявлении таможенников говорится: “Мы, сотрудники пассажирского холла и отделения собак-ищеек знакомы с опасностями исполнения наших служебных обязанностей. Но мы ожидаем от соответствующих ведомств предоставления нам всей возможной защиты. До того, как этот вопрос будет разрешен, сотрудники таможни не будут проверять прибывающих из Китая и других стран, где был обнаружен вирус. Будет объявлено чрезвычайное положение, со всеми последствиями для управления таможни”.

Также существует вероятность того, что на решение El Al повлияли заявления израильского министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Яаков Лицман выступил вчера, 29 января,  на конференции Ассоциации Муниципальных Корпорация. Он предупредил: "Мы - накануне драматических шагов в связи с эпидемией коронавируса. Мы проведем специальное заседание, и, по всей видимости, запретим въезд в  страну китайским рабочим. Мы также рассмотрим возможность отмены полетов в Китай”.

Министерство здравоохранения ранее распространило директиву, в которой говорится: "Мы призываем граждан, вернувшихся из Китая воздержаться от появления в общественных местах и использования общественного транспорта в течение нескольких дней после возвращения, даже если у них нет никаких признаков заболевания. В дополнение к этому, будут обсуждены вопросы въезда и выезда из Китая”.

Ранее 13-й канал израильского ТВ сообщил, что израильтяне не ждут официального объявления министерства здравоохранения - и поголовно отменяют вылеты в Китай из опасений, связанных с распространением смертельного коронавируса.

По сообщению канала, стойки чек-ин на вылеты в Китай пусты. На одном из рейсов , вылетевших в Китай 26 января был всего один израильтянин.

Йорам Йосеф, гид, работающий в Китае, рассказал корреспондентам: “Ощущение, сюрреалистическое, как в фильмах про Дикий Запад. Выходишь в город - на улицах никого, все закрыто. В Пекине закрыты Запретный Город, закрыт доступ на Великую Китайскую Стену. Сами китайцы - в панике”.

Между тем израильтяне, оказавшиеся в Китае в качестве туристов или в командировках, сокращают период своего пребывания и срочно возвращаются на родину.


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