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Гибель Коби Брайанта была `предсказана` в мультсериале 31.01 00:39   MIGnews.com

Гибель Коби Брайанта была "предсказана" в мультсериале

Гибель Коби Брайанта была предсказана в мультсериале "Legends Of Chamberlain Heights"

По сюжету, вертолёт, на котором летел Коби, терпит крушение. Затем спортсмен пытается выбраться держа в руках свои награды. Очевидцы предлагают свою помощь в спасении, взамен на награды Брайанта. Баскетболист не соглашается, и вскоре происходит взрыв.

Авторы таким образом пытались обыграть извечное нежелание баскетболиста делиться мячом с партнерами.

Этот эпизод уже удален в знак уважения к семье Брайнта.




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