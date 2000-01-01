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Коронавирус в круизе: 28 израильтян оказались в ловушке | Фото:30.01 21:27   MIGnews.com

Коронавирус в круизе: 28 израильтян оказались в ловушке

7000 пассажиров, а также члены экипажа оказались запертыми на круизном судне в Италии на фоне опасений из-за заражения коронавирусом. Сообщается, что два китайских туриста могут быть заражены новым вирусом из Ухани, Китай.

Супругов из Макао изолировали в отдельных комнатах на Коста Смеральда после того, как 54-летняя женщина заболела лихорадкой и получила приступ удушья в среду вечером, 29 января, во время семидневного круиза по Средиземному морю. Однако предварительные результаты теста показали отрицательный результат.

12 канал сообщает, что на борту лайнера находятся 28 израильтян. Всего на корбале 7 700 человек, в том числе 750 граждан Китая.


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