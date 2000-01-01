30.01 21:27 MIGnews.com

Коронавирус в круизе: 28 израильтян оказались в ловушке

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7000 пассажиров, а также члены экипажа оказались запертыми на круизном судне в Италии на фоне опасений из-за заражения коронавирусом. Сообщается, что два китайских туриста могут быть заражены новым вирусом из Ухани, Китай.Супругов из Макао изолировали в отдельных комнатах на Коста Смеральда после того, как 54-летняя женщина заболела лихорадкой и получила приступ удушья в среду вечером, 29 января, во время семидневного круиза по Средиземному морю. Однако предварительные результаты теста показали отрицательный результат.12 канал сообщает, что на борту лайнера находятся 28 израильтян. Всего на корбале 7 700 человек, в том числе 750 граждан Китая.