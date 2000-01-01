30.01 20:01 MIGnews.com

Израиль приостановит любое авиасообщение с Китаем

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Самолетам, которые совершают рейсы из Китая, будет запрещено приземляться в Израиле из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Яаков Лицман.Выступая на пресс-конференции, Лицман также сказал, что израильтянам, посетившим Китай, нужно будет находиться дома на карантине в течение двух недель в качестве неоплачиваемого отпуска.Пока неясно, как власти будут применять эту политику.Заявление Литсмана прозвучало после того, как комания El Al заявила о приостановке полетов в Китай на двухмесячный период из-за вспышки вируса, в результате которого погибло 170 человек. С начала вспышки в декабре, по крайней мере, 7800 человек в Китае заболели коронавирусом.