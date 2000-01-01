Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В аэропорту Домодедово женщина угрожала взорвать самолет 30.01 16:31   MIGnews.com

В аэропорту Домодедово женщина угрожала взорвать самолет

Правоохранители задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет в московском аэропорту Домодедово. При задержанной не обнаружили никаких опасных предметов.

"Женщина в настоящее время задержана. При ней никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. По предварительной информации, женщина находится в состоянии опьянения", - собщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что в момент инцидента на борту самолета находились 195 человек.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, Домодедово после инцидента работает в штатном режиме. "Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал", - говорится в сообщении пресс-службы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:54
Не Асад и не Сиси: фото ближневосточного лидера в Кремле
17:38
ЦАХАЛ подтвердил удары по позициям ХАМАСа
17:33
Либерман: я не знаю, что такое "сделка века"
17:19
Лидера Турции обвинили во вмешательстве в конфликт в Ливии
17:10
ЦАХАЛ атаковал район Бейт-Ханун в Газе
17:04
Во Франции ввели наказание за отрицание "событий 1915 года
16:58
Российские пранкеры разыграли звезду Джокера  
16:37
Финляндия подтвердила первый случай коронавируса
16:36
Ермак: Украина не просила о встрече с Путиным в Израиле
16:33
Израильский футболист получил 4,5 года за смертельное ДТП
16:16
Из галереи в Стокгольме украли творения Сальвадора Дали
16:06
ПА заплатила террористам 517 млн шекелей в 2019 году
16:01
Эрдоган отказывается от балансирования в Сирии
15:55
Канада расширила санкции против РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus