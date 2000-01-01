В аэропорту Домодедово женщина угрожала взорвать самолет
Правоохранители задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет в московском аэропорту Домодедово. При задержанной не обнаружили никаких опасных предметов.
"Женщина в настоящее время задержана. При ней никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. По предварительной информации, женщина находится в состоянии опьянения", - собщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что в момент инцидента на борту самолета находились 195 человек.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, Домодедово после инцидента работает в штатном режиме. "Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал", - говорится в сообщении пресс-службы.