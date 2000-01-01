30.01 16:33 MIGnews.com

Израильский футболист получил 4,5 года за смертельное ДТП

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В четверг, 30 января, Тель-Авивский окружной суд приговорил израильского футболиста к 4,5 годам тюремного заключения за смертельное ДТП в 2018 году. Ицхак Асефа, игрок ашдодского футболного клуба, также выплатит 20 000 шекелей (5 796 долларов США) семье 17-летнего Ари Нешера, погибшего в аварии, и еще 5 000 шекелей (1449 долларов США) семье второго пострадавшего.Ари со своим другом ехали на велосипеде по Сдерот Роках, когда в них врезался обвиняемый на автомобиле. 17-летний подросток скончался от полученных травм четыре дня спустя в больнице. Ицхак Асефа скрылся с места преступления и пытался спрятать машину на территории футбольного клуба.Тем не менее, он был оправдан по дополнительным обвинениям в вождении в нетрезвом виде и превышении скорости. Всего ему грозило до 14,5 лет тюрьмы.Согласно первоначальному обвинительному заключению, 20-летний Асефа отмечал день рождения друга в клубе, после чего компания решила поехать в другое заведение, находясь в нетрезвом состоянии.Около 3:35 утра Асефа ехал по бульвару Роках, когда ему навстречу свернул электрический велосипед с двумя подростками. После столкновения, Асефа подождала на месте происшествия некоторое время, а затем уехал. Поздно вечером он попросил друга позвонить в компанию по прокату автомобилей Eldan и сказать, что машина попала в аварию, и запросить буксировку.В какой-то момент ночью он вернулся на место происшествия со своим другом и обнаружил там полицию, однако после этого вернулся домой. В 5:20 утра к нему прибыли сотрудники полиции и обнаружили разбитую машину. Но Асефа соврал им, сказав, что автомобиль был поврежден на праковке в Ибн Габироле, когда он находился в клубе.