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Авиаудар РФ в Сирии: погибли 10 мирных жителей | Фото:30.01 15:12   MIGnews.com

Авиаудар РФ в Сирии: погибли 10 мирных жителей

В результате авиаударов РФ в Сирии погибли 10 мирных жителей возле пекарни и медицинской клиники в удерживаемом повстанцами регионе Идлиб в четверг, 30 января. Об этом сообщает Times of Israel.

Сирийская организация по правам человека заявляет, что российские военные самолеты нанесли удар по провинциальному городу Идлиб в Арихе, однако российское министерство обороны отвергает это заявление.

Правительство Сирии и российские союзники усилили атаки по боевикам на юге страны. Территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до чуть более половины провинции Идлиб, а также частью соседних Алеппо и Латакии.


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