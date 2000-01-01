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Из галереи в Стокгольме украли творения Сальвадора Дали 30.01 16:16   MIGnews.com

Из галереи в Стокгольме украли творения Сальвадора Дали

До дюжины гравюр и бронзовых скульптур работы испанского художника Сальвадора Дали были похищены с выставки, проходившей в Стокгольме. Общая стоимость похищенного оценивается в 280-380 тысяч евро.

Воры проникли в галерею Couleur в ночь на 30 января - охранники обнаружили пропажу около 4 утра, пишет IlawJournals.

По данным правоохранителей, двое подозреваемых уехали от галереи на автомобиле Audi, ведется поиск.


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