30.01 16:16 MIGnews.com
Из галереи в Стокгольме украли творения Сальвадора Дали
До дюжины гравюр и бронзовых скульптур работы испанского художника Сальвадора Дали были похищены с выставки, проходившей в Стокгольме. Общая стоимость похищенного оценивается в 280-380 тысяч евро.
Воры проникли в галерею Couleur в ночь на 30 января - охранники обнаружили пропажу около 4 утра, пишет IlawJournals
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По данным правоохранителей, двое подозреваемых уехали от галереи на автомобиле Audi, ведется поиск.
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