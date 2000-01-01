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В Пекине запретили проводить похороны и свадьбы из-за вируса 31.01 01:21   MIGnews.com

В Пекине запретили проводить похороны и свадьбы из-за вируса

В Пекине жителям города запретили проводить регистрацию брака и похороны из-за угрозы распространения коронавируса.

"Чтобы усилить профилактику и контроль эпидемии пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, чтобы избежать скопления людей ... город ... с одобрения муниципального правительства отменило регистрацию браков, которые изначально планировались 2 февраля 2020 года", –говорится в заявлении.

Кроме того, власти Пекина посоветовала гражданам отказаться от регистрации брака 14 и 22 февраля.

В городском управлении гражданской администрации также решили приостановить проведение прощальных церемоний в Пекине.

"Согласно предварительной записи, на каждую прощальную церемонию собиралось несколько десятков человек, максимально – более ста человек, такие масштабные сборы не способствуют борьбе со вспышкой вируса", – отметил главы управления Ли Ваньцзюна.


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