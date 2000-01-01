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Путин о коронавирусе: задача минимизировать эти потери 30.01 14:31   MIGnews.com

Путин о коронавирусе: задача минимизировать эти потери

Президент Владимир Путин собрал на совещание вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Роспотребнадзора Анну Попову и провел совещание, посвященное борьбе с новой болезнью. В России пока нет случаев заболевания этой болезнью.

"...Это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову. Здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери. Сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", - сказал президент.

Вакцины от вируса в мире пока нет, но российские ученые из "Вектора" работают над этим.

Президент поставил задачу правительству, Минздраву и Роспотребнадзору сделать все, чтобы "неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан".


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