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Франция подтвердила пятый случай заражения коронавирусом 30.01 15:13   MIGnews.com

Франция подтвердила пятый случай заражения коронавирусом

Во Франции зафиксировали пятый случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщила, что заболела дочь 80-летнего гражданина Китая, которого госпитализировали 28 января "в серьезном состоянии".

Пациентка госпитализирована в больницу Биша в Париже. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет Reuters.

Мужчина прибыл во Францию ​​23 января и в минувшую субботу обратился в отделении неотложной помощи в Париже. "У него была лихорадка, но ни кашля или признаков проблем с дыханием. Он родом не из Уханя, а из города, находящегося в 400 км к северу", - рассказали врачи.

Во вторник состояние мужчины резко ухудшилось, сейчас он подключен к аппарату "искусственной вентиляции".


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