Франция подтвердила пятый случай заражения коронавирусом
Во Франции зафиксировали пятый случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщила, что заболела дочь 80-летнего гражданина Китая, которого госпитализировали 28 января "в серьезном состоянии".
Пациентка госпитализирована в больницу Биша в Париже. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет Reuters.
Мужчина прибыл во Францию 23 января и в минувшую субботу обратился в отделении неотложной помощи в Париже. "У него была лихорадка, но ни кашля или признаков проблем с дыханием. Он родом не из Уханя, а из города, находящегося в 400 км к северу", - рассказали врачи.
Во вторник состояние мужчины резко ухудшилось, сейчас он подключен к аппарату "искусственной вентиляции".