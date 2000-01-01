30.01 10:40 MIGnews.com
Нааму Иссахар выпустили из российской колонии
Израильтянка Наама Иссахар, которую в Российской Федерации осудили на 7,5 лет колонии за "контрабанду наркотиков" и накануне помилованную президентом РФ Владимиром Путиным, вышла из колонии.
Путин подписал указ о помиловании Иссахар "из соображений гуманности" еще вечером 29 января, сообщает пресс-служба федеральной службы исполнения наказаний России.
Улететь в Израиль Иссахар сможет вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который планирует в четверг, 30 января, провести в Москве переговоры с российским лидером.
Сотрудники израильского посольства проводят Иссахар и ее мать к самолету Нетаньяху.
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