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Нааму Иссахар выпустили из российской колонии | Фото:30.01 10:40   MIGnews.com

Нааму Иссахар выпустили из российской колонии

Израильтянка Наама Иссахар, которую в Российской Федерации осудили на 7,5 лет колонии за "контрабанду наркотиков" и накануне помилованную президентом РФ Владимиром Путиным, вышла из колонии.

Путин подписал указ о помиловании Иссахар "из соображений гуманности" еще вечером 29 января, сообщает пресс-служба федеральной службы исполнения наказаний России.

Улететь в Израиль Иссахар сможет вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который планирует в четверг, 30 января, провести в Москве переговоры с российским лидером.

Сотрудники израильского посольства проводят Иссахар и ее мать к самолету Нетаньяху.


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