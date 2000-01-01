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30.01 07:48   MIGnews.com

Убийца в Мигдаль: жаль, что я не разбился

Второй канал израильского ТВ сообщает, что отец, подозреваемый в убийстве Дор Карсанти и троих детей, за три месяца до убийства совершил аварию.

Машина, которой он управлял, перевернулась неподалеку от Мигдаль. Подозреваемый после этого часто говорил разным людям: “Жаль, что я не разбился насмерть”. Следователи полагают, что это - свидетельство о том, что он уже давно планировал убийства.

В последние дни он начал “прощаться” со знакомыми, и просить у них прощения - хотя и не говорил, какова причина таких странных действий.

Семья подозреваемого опубликовала письмо, в котором говорится, что она - с жертвами ужасающего преступления. Семья не пошла на похороны, состоявшиеся вчера в Мигдаль “из чувства уважения к семьям жертв”.
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