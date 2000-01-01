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Мужчина выдавал своего пса за овцу, чтобы избежать налогов | Фото: Thinkstock31.01 02:15   MIGnews.com

Мужчина выдавал своего пса за овцу, чтобы избежать налогов

Житель немецкого города Росток несколько лет уклонялся от уплаты налогов на собаку. Удавалось ему это потому, как хитрец выдавал пса породы испанская водяная за овцу. Об этом пишет Focus.

На необычную овцу обратил внимание случайный прохожий. Он попросил у хозяина животного предъявить документы на питомца. Однако тот заявил, что выгуливает овцу, а для нее регистрация не нужна.

Однако прохожий таки вызвал полицию. На следующий день ветеринарный врач в присутствии правоохранителей обследовал животное и констатировал, что это испанская водяная собака.

Хозяину животного выпишут штраф. Кроме этого, он заплатит налог на собаку за все годы, когда уклонялся от него.
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